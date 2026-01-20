Un jeune espoir français de 16 ans rejoint l'Inter

Comment dit-on classe biberon en italien ? Ailier d’Aubagne et international français U17 (il était le seul joueur issu d’un club amateur convoqué lors du stage de ce mois de janvier), Mahdi Maghlout s’est engagé avec l’Inter Milan. Le joueur de 16 ans s’est engagé jusqu’en 2028 avec les Nerazzuri, où il évoluera dans un premier temps avec l’équipe réserve.

Egalement pisté par l’OM, Maghlout quitte donc le championnat de National avec y avoir disputé deux petits matchs depuis l’entame de la saison. Un départ extrêmement précoce qui rappelle notamment Lucien Agoumé, qui avait lui quitté Sochaux pour rejoindre l’Inter à l’âge de 17 ans, à l’été 2019.

Le Séville FC se frotte déjà les mains.

