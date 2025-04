En déplacement à Forest Green, club 100% vegan, des supporters d’Oldham se déguisent en bouchers

On espère que vous avez le cœur bien accroché, parce que c’est une vraie boucherie.

Ce samedi, le club d’Oldham Athletic, cinquième de D5 anglaise, se déplace sur la pelouse des Forest Green Rovers, troisièmes au classement. Désigné par la FIFA comme le « club le plus vert du monde », le Forest Green est réputé pour son engagement en faveur de la défense de l’environnement. Dotée d’un stade écologique, l’équipe de Nailsworth – drivée par le magnat de l’énergie verte Dale Vince – avait notamment reçu une certification de neutralité carbone par l’ONU en juillet 2018. Le club se revendique aussi comme 100 % végan, avec toute une structure de club pensée en ce sens, même en ce qui concerne le régime alimentaire des joueurs.

Une réputation d’écolo-bobo qui a donné envie aux fans d’Oldham de jouer la carte du troll. Pour le déplacement de ce samedi, plusieurs supporters se sont rendus au stade avec une tenue un brin provocatrice : tablier noué autour de la taille, calot blanc sur la tête et peluche de vache sous le bras, les voilà déguisés en boucher pour peut-être déstabiliser les joueurs comme les supporters adverses.

Oldham butchers on our way to Forest Green Rovers, the world’s first 100% vegan football club #oafc pic.twitter.com/yrKhg9gQpl

— Prenders 🇲🇹 (@SimonPrenders19) April 26, 2025