Kylian Mbappé est toujours amoureux

L’art du bon timing. Alors que le Real Madrid affronte le Bayern Munich en quarts de finale retours de Ligue des champions, Kylian Mbappé s’est livré dans une interview accordée à GQ Espagne. Une opportunité de rappeler son amour pour le club madrilène, alors que les critiques à son encontre sont nombreuses et les attentes élevées.

« Pour moi, jouer pour le Real Madrid, c’est comme un don du ciel. Avoir l’opportunité de vivre ma passion, de jouer les meilleurs matchs, d’être dans le meilleur club du monde », a-t-il confié au média espagnol.

Mbappé et le rêve espagnol

Tout sourire sur la couverture du magazine, le Français ne le nie pas : son arrivée est un rêve qui se réalise. « Aujourd’hui, je suis dans l’environnement dont je rêvais enfant, car j’ai toujours cherché à me donner les moyens d’y parvenir. » Il est là où il veut être, et le résultat de mercredi soir déterminera, pendant un an au moins, l’amour réciproque des supporters envers le numéro 10.

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