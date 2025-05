Le RC Lens va devenir propriétaire du stade Bollaert-Delelis

On ne perd pas de temps à Lens.

Alors que le mercato ouvre ses portes dans plus d’un mois, le RC Lens va enregistrer son premier achat ! Le club sang et or va compter la recrue la plus chère de son histoire, un certain « stade Bollaert-Delelis ». Pas de blague : l’enceinte qui accueille les Lensois depuis 1933 va devenir propriété du club selon Ici Nord.

De nombreux travaux en prévision

Le conseil municipal de Lens se réunit ce mercredi à 14 heures pour voter le rachat du stade Bollaert-Delelis par le RCL. Et deviendrait par la même occasion le troisième club de Ligue 1 propriétaire de l’antre dans lequel il joue, après Lyon et Auxerre. Le montant serait d’environ 40 millions d’euros, qui seront répartis entre le conseil régional des Hauts-de-France et la ville de Lens. Une fois la transaction effectuée, de nombreux aménagements sont prévus.

Lors de son passage au micro de l’After Foot de RMC début avril, le président du club Joseph Oughourlian annonçait la couleur. « La première idée, c’est qu’on veut augmenter le nombre de salons que l’on a, ambitionne le dirigeant. Il y aurait peut-être un projet de faire une tour sur une des parties du stade qui nous permettrait aussi d’avoir plus de places VIP. On veut faire une fan zone, de manière à attirer les gens avant le match, pour qu’ils consomment avant et après. »

🏟️ Quel projet et quelle stratégie pour Lens qui va devenir propriétaire de son stade ? 🗣️Joseph Oughourlian: "Nous avons plusieurs idées: augmenter le nombre de salons, faire une fan zone et surtout, un projet immobilier pour créer une centralité à Lens autour de Bollaert" pic.twitter.com/Olv26JhwUH — After Foot RMC (@AfterRMC) April 7, 2025

Une volonté de dynamisme portée également par « un projet immobilier autour du stade, où l’on veut créer une centralité autour de Bollaert. Aujourd’hui, c’est une espèce de cathédrale plantée sur un parking vide, sauf deux jours par mois », estime l’homme de 53 ans. Pas de panique pour les presque 38 223 supporters présents à chaque match, la bande de Florian Sotoca continuera de jouer au stade durant la période de travaux.

En voilà une bonne raison pour ne louper aucun match à domicile !

Jonathan Gradit va verser sa prime d’éthique à la fondation du RC Lens