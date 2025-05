Le RC Lens récompense ses abonnés fidèles et sanctionne les moins assidus pour ses réabonnements

Pas présent ? Plus d’abonnement.

Dans les faits, c’est un peu plus complexe que cela quand même. Le Racing Club de Lens a lancé ce mardi 6 mai sa campagne d’abonnement pour la saison 2025-2026 au stade Bollaert-Delelis, et l’heure est à l’innovation. L’actuel huitième de Ligue 1 souhaite récompenser ses plus fidèles fans, aux dépens des moins assidus.

Gare à être à l’affût

« Charbonner pour être récompensé », tel est le nom bien trouvé pour cette opération du club lensois. Le concept est simple : si la place de l’abonné est occupée (soit par lui-même ou par un tiers) lors des 17 matchs disputés à domicile, alors il se verra octroyer « une récompense de 15€ sur son (leur) compte billetterie, à utiliser lors de la saison 2026-2027 », explique le RCL sur son site internet. Une belle mesure qui fera sans doute plaisir à ceux qui font partie régulièrement des 37 900 supporters de moyenne sur la saison.

𝐂𝐡𝐚𝐫𝐛𝐨𝐧𝐧𝐞𝐫 pour être 𝐫𝐞́𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐞́ 🆕 Un supporter présent, c'est participer à la ferveur de Bollaert-Delelis ! Ainsi, les personnes dont l'abonnement est utilisé lors de chacun des 17 matchs de @Ligue1 se verront attribuer un bon d'achat. 🎁#MineDeFerveur — Racing Club de Lens (@RCLens) May 6, 2025

Mais cette offre n’est pas sans contrepartie. Si la place est laissée vacante huit fois ou moins la saison prochaine, alors « le Racing se réserve le droit de bloquer le réabonnement des personnes dont le titre d’accès aura été utilisé pour assister à moins de 50% des matchs de championnat en 2025-2026. »

Une mesure radicale qui permettra sans doute à de fidèles fans d’accéder aux tribunes, au détriment de ceux qui ne viendraient que pour les belles affiches. D’autant plus que la demande surpasse considérablement l’offre : les Sang et Or sont sur une série de 66 matchs consécutifs à guichets fermés, et affiche 99,2% de taux de remplissage cette saison. Les tarifs varient de 150 euros pour les supporters en situation de handicap, à 545 euros pour la tribune Lepagnot.

Une raison de plus de ne rater aucun geste de Florian Sotoca.

Lens fait tomber la grêle sur Lyon