Bellingham et le Real font la fête à Bilbao

Buts : Rodrygo (28e) et Bellingham (36e) pour les Merengues

À San Mamés ce samedi soir, le Real Madrid a inauguré sa saison 2023-2024 en disposant largement de l’Athletic Club (0-2).

Sans attaquant et privés de Thibaut Courtois, les Merengues (avec Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni titulaires) se sont servis des Basques comme défouloir. Rodrygo – meilleur offensif blanc – a ainsi entamé les festivités en faisant la loi dans son couloir droit, avant de trouver la faille d’un astucieux pointu à l’entrée de la surface, beaucoup trop surprenant pour Unai Simón (0-1, 28e). Le portier s’est montré décisif dans la foulée face à Vinícius Júnior, dont le contrôle orienté extérieur et le crochet intérieur pour éliminer Óscar de Marcos et Daniel Vivian lui avaient permis d’enrouler un ballon trop axial (34e). Le break est finalement venu du néophyte Jude Bellingham, avec une volée du plat du pied droit à la réception d’un corner de David Alaba (0-2, 36e).

De l’autre côté, les sprints d’Iñaki et Nico Williams n’auront été que fatigue inutile, tant Andriy Lunin a semblé serein (sept tirs, un seul cadré pour l’Athletic). À peine entré en jeu, Luka Modrić, s’est quant à lui offert l’ultime banderille du match en butant sur Simón, après un double une-deux avec Dani Carvajal et Joselu (83e). Pour Carlo Ancelotti, le point noir de la soirée aura été la sortie sur blessure d’Éder Militão, sérieusement touché au genou à la suite d’un mauvais appui.

3 – @BellinghamJude 🇬🇧 is the third youngest player to score in his @LaLigaEn debut for @RealMadridEn ⚪️⚪️ in the 21st century (20y 44d) after @RodrygoGoes 🇧🇷 (18y 259d in 2019 v Osasuna) and Eduardo @Camavinga 🇫🇷 (18y 306d in 2021 v Celta de Vigo). Hey. pic.twitter.com/QVV2u0GVXI

— OptaJose (@OptaJose) August 12, 2023