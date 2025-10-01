Kevin De Bruyne, « le problème de Naples » ?

Fâché tout rouge.

Lors de la défaite de Naples à Milan ce week-end (2-1), Kevin De Bruyne a mal réagi après avoir été remplacé. Le milieu belge n’a pas apprécié le choix de son coach, qu’il a d’ailleurs ignoré en rejoignant le banc. Alors qu’Antonio Conte avait tenté de clore l’affaire en conférence de presse, imité par son capitaine Giovanni Di Lorenzo, un ancien dirigeant de Naples a décidé de remettre une pièce dans le jukebox, à quelques heures de la réception du Sporting CP en Ligue des champions.

Les penaltys, et quoi d’autre ?

Ancien directeur sportif et technique du Napoli, mais aussi passé par l’Atalanta et l’Udinese, Pierpaolo Marino n’a pas été tendre avec le joueur belge, recruté libre cet été : « En ce moment, le problème de Naples, c’est De Bruyne. Il rend Naples prévisible, il marche sur les plates-bandes de McTominay. Le problème est énorme. Kevin conteste même le remplacement, car il est convaincu qu’il apporte lui aussi une grande contribution. Il n’a marqué les esprits qu’en tirant les penaltys, mais on n’a pas besoin d’un joueur de ce calibre pour ça. »

Pas vraiment la définition de la dolce vita.

Antonio Conte répond après la frustration de Kevin De Bruyne à sa sortie