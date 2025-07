La Coupe du monde 2030 sera la meilleure de l’histoire, selon la Fédé espagnole

La confianza.

Cent ans après la première édition de la Coupe du monde, l’Espagne, le Portugal, le Maroc, le Paraguay, l’Argentine et l’Uruguay se préparent à recevoir le Mondial 2030. Face à la presse ce mardi soir, le président de la fédération espagnole, Rafael Louzan, a déclaré que ces six pays hôtes se retrouveront autour de la table en septembre pour avancer sur l’organisation.

Outre cette annonce, Louzan a assuré que la Coupe du monde 2030 « sera la meilleure de l’histoire. Je dois également dire que l’Espagne est à la tête de ce Mondial parce qu’elle a le plus grand poids organisationnel, avec le plus grand volume de dépenses, mais aussi de sites dans lesquels cette Coupe du monde va se dérouler. »

Une partie des matchs en Amérique du Sud

Même si Malaga a jeté l’éponge ces derniers jours, les stades espagnols de Madrid, Barcelone, La Corogne, Saragosse, Séville, Las Palmas, Bilbao et Saint-Sébastien accueilleront les équipes et supporters des quatre coins du monde en 2030. Les autres rencontres se disputeront à Porto et Lisbonne au Portugal, Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat, Tanger au Maroc, Buenos Aires en Argentine, Montevideo en Uruguay et Asuncion pour le Paraguay.

➡️ Rafael Louzán: “España liderará la organización de la Copa Mundial del centenario” 🫱🏻‍🫲🏽 El presidente de la @RFEF representó al fútbol español en la reunión de la Comisión Interministerial formada para la Copa Mundial de la FIFA 2030. 🔗 https://t.co/xZMUdXh2X1 pic.twitter.com/oUfcUoel6a — RFEF (@rfef) July 15, 2025

Putain, 100 ans.

