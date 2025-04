Balerdi sur la semaine de stage à Rome : « On a fait des barbecues  »

La merguez, ça rapproche.

Après la victoire foudroyante face à Brest dimanche soir (4-1), qui a permis à l’Olympique de Marseille de conserver sa place de dauphin, Leandro Balerdi est revenu, comme son entraîneur, sur la semaine de stage dans le Nord de Rome et ses bénéfices. Le capitaine de l’OM a totalement validé la méthode : « On va travailler comme la semaine dernière. On a profité, on a fait des barbecues, c’était une idée du coach. Il faut profiter, il faut travailler pour les prochains matchs. »

« Ça nous a tous unis »

Un avis partagé par son coéquipier Amine Gouiri, auteur d’un triplé retentissant, dont une superbe retournée acrobatique. « Ça nous a tous unis parce qu’on se voit tous les jours, on est tous ensemble. Surtout, on a bien travaillé. Là, on est reparti pour une semaine et on va continuer à travailler pour aller chercher les trois points à Lille. » À trois journées de la fin du championnat, l’OM est deuxième, mais ne possède qu’une petite marge sur ses poursuivants. Le match à Lille ce dimanche sera décisif dans la course à la Ligue des champions.

Il faudra un supplément d’âme.

