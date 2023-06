Spider-Man : « Harry Kane, va au Real Madrid ! »

« Pour faire notre devoir, il faut être persévérant et renoncer à ce qui nous tient le plus à cœur… »

Peter Parker avait prévenu Tante May, mais elle n’avait pas voulu le croire au début du premier opus : il faut parfois mettre de côté ce que l’on aime – pour lui la belle Mary Jane – pour faire le bien et sauver toute une ville – celle de New York dans son cas. C’est ce qu’en tout cas il a fait. Et il a réussi. Alors maintenant, quand l’homme araignée parle, on l’écoute. Grand supporter de Tottenham, Tom Holland, s’est cette fois-ci adressé à Harry Kane.

« S’il te plaît Harry Kane, va à Madrid. Sois le meilleur joueur du monde parce que tu le mérites », a-t-il lancé au capitaine de Tottenham dans un entretien pour Marca. Comme tous les amoureux des Spurs qui se respectent, Spider-Man veut voir son super-héros remporter des titres. Dans la foulée, Peter Parker a envoyé un message à son idole de toujours : « fais pareil Heung-min Son ! Allez gagner la Ligue des champions ensemble, s’il vous plaît ». On l’a bien compris, Holland ne veut pas voir ces talents ne rien ajouter à leur palmarès.

Et ça aussi il l’a dit – enfin, au départ c’est Oncle Ben qui lui a appris : « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ! »

