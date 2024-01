Le goût de la défaite est très amer.

Alors qu’ils menaient 2-0 à la surprise générale au Santiago-Bernabéu, les joueurs d’Almería – lanterne rouge de Liga – se sont finalement inclinés à la 99e minute face au Real Madrid au terme d’un match assez fou. Un final que n’a pas vraiment apprécié Gonzalo Melero, milieu de terrain du club andalou formé au Real, comme en témoignent ses propos au coup de sifflet final de la rencontre comptant pour la 20e journée de Liga : « Je pars avec le sentiment d’avoir été volé. Cela me fait mal de le dire, mais il n’y a pas moyen de l’accepter. Il y en a eu plusieurs cette année. Ce qui s’est passé aujourd’hui a dépassé toutes les limites. »

Preuve de la frustration générale, Almería a refusé de publier le compte rendu du match, arguant que « tout était plus que clair ». Avec cette nouvelle défaite, la lanterne rouge espagnole ne compte que six petits points et pointe à dix longueurs de la zone verte et du Séville FC, dix-septième.

❌ No esperéis que publiquemos la crónica del partido. Todo está más que claro. — UD Almería (@U_D_Almeria) January 21, 2024

Il fait mal, ce gros coup sur la tête.

