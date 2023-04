Le Real Madrid surclasse Almería

Real Madrid 4-2 Almería

Buts : Benzema (5e, 17e et 42e) et Rodrygo (48e) pour les Merengues // Lázaro (45e+1) et Robertone (61e) pour l’UDA

À Santiago Bernabéu ce samedi soir, pour la 32e journée de Liga, le Real Madrid a assuré le spectacle en s’imposant devant Almería (4-2).

Les Merengues n’ont d’ailleurs eu besoin que d’un quart d’heure pour prendre les choses en main, avec un Karim Benzema efficace. Venu éliminer Sergio Akieme en un contre un, Vinícius Júnior a idéalement servi le Français de l’extérieur, pour conclure seul devant le but (1-0, 5e). Scène reproduite dans la foulée avec, cette fois, Rodrygo à la baguette pour endormir Samuel Costa et trouver son attaquant au point de penalty (2-0, 17e). Doublé de KB9, puis triplé sur un penalty placé, obtenu par Lucas Vázquez (3-0, 42e). Inexistante, l’UDA réduit tout de même la marque avec Lázaro, oublié par Éder Militão (3-1, 45e+1).

Un contretemps pour les hôtes, ne tardant pas à reprendre leur sérieuse avance sur un missile à l’entrée de la surface signé Rodrygo (4-1, 48e). Mais comme en première période, si tout va bien devant, en défense la donnée diffère. À peine entré en jeu, Lucas Robertone profite ainsi des mauvaises relances successives madrilènes pour reprendre, de la tête, le centre de Francisco Portillo (4-2, 61e). Ultime coup de chaud d’une belle soirée.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Camavinga, Militão, Rüdiger, Vázquez – Kroos (Nacho, 72e), Tchouameni, Ceballos – Vinícius Júnior (Carvajal, 82e) Benzema, Rodrygo (Asensio, 72e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Almería (4-5-1) : Fernando – Mendes, Ely, Chumi, Akieme (Melero, 75e) – Puigmal (Eguaras, 57e), Portillo, De La Hoz (Robertone, 57e), Costa (Centelles, 75e), Ramazani (Suárez, 64e) – Lázaro. Entraîneur : Rubi.

