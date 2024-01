Pronostic Real Madrid Almeria : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid sans problème face à Almeria

La 21e journée de Liga nous offre une affiche entre les extrémités du championnat puisque le Real Madrid, deuxième, reçoit la lanterne rouge, Almeria. 42 points séparent ces deux équipes. La Maison Blanche est en forme puisqu’elle vient de remporter la Super Coupe d’Espagne en battant successivement l’Atletico Madrid et le FC Barcelone. En revanche, les Madrilènes ne peuvent plus défendre leur titre en Copa del Rey puisqu’ils se sont inclinés jeudi dernier contre la bande à Simeone (4-2, ap) au Wanda Metropolitano. En une semaine, le derby madrilène nous aura offert deux superbes affiches avec du spectacle. Lors de ce dernier acte, le résultat est allé en la défaveur des Merengue. Dans cette dernière ligne droite de la saison, le Real a des objectifs prioritaires avec la Ligue des Champions avec un 8e de finale à venir face à Leipzig, mais aussi en Liga. Sur le plan national, la formation d’Ancelotti se montre très constante dans ses performances mais fait face à une surprenante équipe de Girona qui ne lâche rien. Pour tenter d’oublier le revers en Coupe du Roi, le Real compte sur les Bellingham, Diaz, Rodrygo ou Vinicius. Les deux Brésiliens sont en forme puisque Rodrygo a marqué déjà 2 buts en 2024 et Vinicius 3.

En face, Almeria semble déjà condamné à descendre en Liga B. En effet, la formation dirigée par Garitano affiche un bilan famélique de 6 points. Lors des 20 premières journées de Liga, Almeria n’a pas été en mesure de remporter le moindre match, se contentant de 6 nuls. En revanche, les partenaires de l’ancien marseillais Luis Suarez viennent de signer un bon score de parité, à domicile, face à l’actuel leader de la Liga, Girona (0-0). En déplacement, Almeria a seulement obtenu un nul lors de son premier déplacement de la saison à Cadix et a ensuite aligné les défaites. Ce dimanche, le Real ne devrait pas connaitre de problèmes pour se défaire de la lanterne rouge, Almeria.

Le Real Madrid s'en sort à Almería