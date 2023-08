Le Real Madrid s'en sort à Almería

Almería 1-3 Real Madrid

Buts : Arribas (3e) // Bellingham (19e, 60e), Vinícius (73e)

De KB Nueve à JB Nueve.

Déjà décisif lors de la première journée, Jude Bellingham a encore sorti le Real Madrid d’un match piège ce samedi à Almería (1-3). Les Andalous ont réalisé une première période pleine (12 tirs, contre 14 pour la Maison Blanche, et 5 cadrés de chaque côté). Suite à une relance rapide du gardien, les locaux ont déstabilisé le côté droit madrilène et le centre de Lucas Robertone a trouvé l’ancien de la cantera du Real, Santiago Arribas, seul pour placer sa tête (1-0, 3e). Le vice-champion d’Espagne a recollé grâce à une tête de Fede Valverde et un coup de billard, qui a profité à Jude Bellingham (1-1, 19e). La suite ? Une frappe croisée de Rodrygo venue frôler le poteau (27e), mais surtout beaucoup de boulot pour Andriy Lunin. Le portier ukrainien a enlevé une frappe vicieuse d’Iddrisu Baba (35e), a renvoyé de manière tout sauf sereine un tir lointain de Robertone (37e) et a encore dû se coucher sur une tentative du capitaine rojiblanco au ras de son montant (41e).

Contre le cours du jeu, le pied droit de Toni Kroos a fait mouche de manière magistrale aux 16 mètres, avant que le but soit refusé pour une faute de Dani Carvajal (45e+5). Bellingham a néanmoins libéré les visiteurs en deuxième période avec un vrai but d’avant-centre, encore. L’Anglais a réalisé l’appel parfait pour couper le centre de Kroos de la tête, malgré la sortie de Luís Maximiano (1-2, 60e). Gourmand, l’homme qui valait 100 millions d’euros a cherché le triplé et oublié Rodrygo sur sa droite (67e). La frappe de Vinícius, déviée, n’a en revanche laissé aucune chance au gardien (1-3, 73e). Comme Valence, le Real signe une deuxième victoire en deux matchs et une entame parfaite.

Royal.

Almería (4-2-3-1) : Maximiano – Pubill (Pozo, 69e), Gonzalez, Brandariz, Akieme – Robertone (Melero, 70e), Baba (Lazaro, 90e+2) – Arribas (Puigmal, 90e+1), Ramazani, Embarba – Suarez. Entraîneur : Vicente Moreno.

Real Madrid (4-3-1-2) : Lunin – Fran, Alaba, Rüdiger, Carvajal – Kroos (Modric, 72e), Tchouameni, Valverde (Vazquez, 90e) – Bellingham (Joselu, 81e) – Vinícius (Brahim, 90e), Rodrygo (Camavinga, 72e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.