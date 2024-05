Le Bayer Leverkusen offre des tatouages à ses supporters pour fêter le titre

À s’en marquer la peau.

Champion d’Allemagne, qualifié pour la finale de Ligue Europa et pour celle de la Coupe d’Allemagne, le Bayer Leverkusen est tout proche de réaliser un triplé historique et inimaginable pour un club autrefois maudit. Pour honorer cette saison qui fera date dans son histoire, le B04 propose à ses fans de se faire tatouer gratuitement parmi une sélection de dix dessins allant de l’année de création de club, à la date du sacre en Bundesliga, en passant par le blason ou encore la devise « Forza Bayer». Dans son communiqué, le club allemand explique offrir « jusqu’à la fin de la saison la possibilité de choisir gratuitement l’un des nombreux tatouages du Bayer 04 […] pour éterniser cette saison unique sur votre peau ».

⚫️🔴 Bayer Leverkusen are offering free tattoos for their fans to commemorate their season.

These are the options that fans can choose from: pic.twitter.com/mqY0L3pVSJ

