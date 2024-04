Jean-Louis Gasset ne digère pas le but refusé à Veretout

C’est encore et toujours la faute de l’arbitre.

Jean-Louis Gasset n’a pas caché sa frustration après la défaite de son Olympique de Marseille face au PSG. L’entraîneur phocéen a notamment fustigé la décision de M. Bastien de ne pas accorder l’égalisation de Jordan Veretout, considérant que Luis Henrique (hors jeu) avait gêné Gianluigi Donnarumma. « Il y a deux faits majeurs en deuxième période. Le premier, c’est la sortie de Mbemba à la 50e minute. Le temps que Samuel Gigot se remette en jambes, alors qu’il n’a pas joué depuis Montpellier, on se prend le premier but », s’est-il désolé après coup en conférence de presse.

❌🎙️ L’arbitre Benoît Bastien sur le but refusé à l’OM : "Luis Henrique est hors-jeu et de par sa proximité avec Donnarumma, il influence fortement sa capacité à intervenir."#OMPSG pic.twitter.com/cvVb6AbYc0 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 31, 2024

« Le deuxième fait majeur, c’est le but refusé sur la frappe de Veretout, a-t-il ensuite pesté. Il la met de l’autre côté, donc je me languis de revoir les images. Si on égalise à 1-1, on peut les mettre dans leurs 30 derniers mètres pendant 15-20 minutes et là, on peut gagner. C’est pour ça que c’est frustrant. » Une situation sur laquelle l’homme en noir s’est également expliqué, au micro de Prime Video : « Au moment de la frappe, ce joueur (Luis Henrique) est en position de hors-jeu. Il est donc sanctionné. Et il a aussi une très grande proximité avec le gardien de but (Donnarumma), qu’il influence dans sa capacité à intervenir. Dans le sens des lois du jeu, le but est refusé. Sa position devient sanctionnable. »

Encore et toujours la sacro-sainte interprétation ?