Le cauchemar continue pour Jeff Reine-Adelaïde

L’excuse des croisés fonctionnerait pour lui.

Alors qu’il venait tout juste de signer dans son nouveau club d’Heracles Almelo, Jeff Reine-Adelaïde a encore rechuté. Le joueur s’est blessé au genou comme l’a annoncé son club sur son site. Un cauchemar pour celui qui a déjà connu les croisés à deux reprises et qui pourrait bien connaître la blessure une troisième fois.

« Vous plaisantez ?! Il s’est encore déchiré le ligament croisé chez Heracles ? Non… Ce n’est pas possible… », s’est même lâché son ancien coach, Peter Bosz, en conférence de presse.

Une opération à Lyon

Rien ne pourra remonter le moral de ce joueur si prometteur lors de son arrivée à Lyon, mais les joueurs d’Heracles ont bien tenté quelque chose. Lors de la deuxième journée d’Eredivisie, face à Nijmegen, les joueurs sont rentrés sur le terrain vêtus d’un maillot « Jeff, nous sommes avec toi ». Un beau geste de la part des Néerlandais, mais cela ne les a pas empêchés de prendre une petite valise à domicile, en s’inclinant 4-1. Si la rupture des ligaments croisés n’a toujours pas été confirmée par le club, le joueur sera opéré à Lyon dans les prochains jours.

On lui souhaite un très bon rétablissement.

