S’abonner au mag
  • Pays-Bas
  • Heracles Almelo

Le cauchemar continue pour Jeff Reine-Adelaïde

RFP
Le cauchemar continue pour Jeff Reine-Adelaïde

L’excuse des croisés fonctionnerait pour lui.

Alors qu’il venait tout juste de signer dans son nouveau club d’Heracles Almelo, Jeff Reine-Adelaïde a encore rechuté. Le joueur s’est blessé au genou comme l’a annoncé son club sur son site. Un cauchemar pour celui qui a déjà connu les croisés à deux reprises et qui pourrait bien connaître la blessure une troisième fois.

« Vous plaisantez ?! Il s’est encore déchiré le ligament croisé chez Heracles ? Non… Ce n’est pas possible…  », s’est même lâché son ancien coach, Peter Bosz, en conférence de presse.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Une opération à Lyon

Rien ne pourra remonter le moral de ce joueur si prometteur lors de son arrivée à Lyon, mais les joueurs d’Heracles ont bien tenté quelque chose. Lors de la deuxième journée d’Eredivisie, face à Nijmegen, les joueurs sont rentrés sur le terrain vêtus d’un maillot « Jeff, nous sommes avec toi ». Un beau geste de la part des Néerlandais, mais cela ne les a pas empêchés de prendre une petite valise à domicile, en s’inclinant 4-1. Si la rupture des ligaments croisés n’a toujours pas été confirmée par le club, le joueur sera opéré à Lyon dans les prochains jours.

On lui souhaite un très bon rétablissement.

Jeff Reine-Adélaïde rebondit aux Pays-Bas

RFP

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine