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L’OL perd déjà un crack sur blessure

EL
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L’OL perd déjà un crack sur blessure

Ça commence fort. Alors que l’OL n’a repris l’entraînement que lundi en vue de la saison prochaine, il déplore déjà une blessure. En effet, L’Équipe a annoncé que Khalis Merah avait été victime d’une sérieuse entorse à une cheville après un choc à l’entraînement.

Un gros rendez-vous au programme

Cette blessure pourrait l’empêcher de participer au match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, programmé les 4 ou 5 août.

À 19 ans, le milieu de terrain des Gones avait connu une deuxième partie de saison dernière un peu plus laborieuse avec quelques passages sur le banc, mais avait visiblement préparé cette année de la confirmation au niveau professionnel avec beaucoup de sérieux, d’après le quotidien, notamment athlétiquement.

Surtout, il a récupéré le numéro 18 de Nabil Fekir et de Rayan Cherki.

L’OM et l’OL sanctionnés par la DNCG

EL

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