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Le Bayern devra faire sans Lennart Karl

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Le Bayern devra faire sans Lennart Karl

Un homme à terre. Le Bayern Munich a annoncé la blessure de son prodige Lennart Karl, via un communiqué, vendredi matin. « Lennart Karl a subi une déchirure de la fibre musculaire à l’ischio-jambier droit. Le diagnostic a été confirmé par le staff médical du Bayern », écrit le club.

« Indisponible pour une durée indéterminée »

La formation Bavaroise n’a indiqué aucune date de retour aux affaires pour son jeune milieu offensif : « L’attaquant de 18 ans sera donc indisponible pour une durée indéterminée. » Lennart Karl manquera donc à l’appel pour le quart de finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid au stade Bernabéu (mercredi, 21 heures).

Il aura peut-être l’occasion la pelouse du club de ses rêves une autre fois.

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