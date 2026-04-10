La Juventus blinde Spalletti

Le choix de la raison. À la tête de la Juventus depuis fin octobre dernier, Luciano Spalletti risque de ne pas faire ses valises de sitôt. L’ancien sélectionneur de l’Italie, un temps cité pour reprendre la Nazionale après la débâcle face à la Bosnie-Herzégovine, a été prolongé ce vendredi jusqu’en 2028 par les dirigeants des Bianconeri.

Objectif : remettre la Vieille Dame sur pied

Cette prolongation est logique tant le technicien toscan a eu un impact positif sur l’équipe depuis son arrivée. Débarqué après la 9e journée de Serie A, où la Juventus pointait à la 7e place, Spalletti a fait grimper la Vieille Dame dans les places européennes et peut se targuer d’un bon bilan : 17 victoires, 8 nuls et 6 défaites.

De quoi ravir le directeur général de la Juventus, Damien Comolli : « Il est apparu clairement à tous que Luciano était l’homme de la situation pour mener l’équipe vers la progression. Son style de jeu ambitieux correspond aux attentes de nos supporters et du club, et ses valeurs incarnent notre identité. Nous avons donc décidé de poursuivre notre collaboration au-delà de la durée initialement prévue car nous sommes convaincus que la stabilité et la continuité sont deux piliers essentiels à notre succès futur. » Invaincus depuis six rencontres, les Bianconeri, qui ne sont qu’à un point de Côme, 4e, affronteront ce samedi l’Atalanta, qui n’est qu’à un point de la Roma, sixième.

Et on parle de ses petites farces malicieuses ?

L’idée révolutionnaire de Spalletti pour sauver le foot italien