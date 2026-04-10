Un ancien international révèle le prochain club d’Olivier Giroud

Olivier Giroud et le LOSC, c’est bientôt terminé ? Sur son compte Instagram, l’ancien défenseur des Dogues Mathieu Debuchy a annoncé la signature fictive du grantatakan dans le club amateur de l’US Lesquin, en région lilloise.

Un message plein d’humour du désormais président de l’US Lesquin qui évolue en Régional 2 et qui a reçu la visite de son ancien collègue à Arsenal et en équipe de France. « On commence doucement le recrutement pour la saison prochaine. Bon, on va quand même le laisser finir la saison au LOSC pour aller chercher la qualification en Ligue des champions. »

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Quelle suite pour Giroud ?

En fin de contrat avec le LOSC à la fin de la saison, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus n’a pas encore évoqué la suite de son aventure dans le monde professionnel. En janvier, son président Olivier Létang évoquait « un point en fin de saison » pour discuter de son avenir. Mais bon, peut-être qu’à l’image d’Andy Delort, une petite pige dans le championnat amateur pourrait le brancher ! Ce sera quoi qu’il en soit après son rôle de consultant pendant le Mondial.

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