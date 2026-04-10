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Un international égyptien sanctionné pour avoir agressé un arbitre

AR
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Un international égyptien sanctionné pour avoir agressé un arbitre

Personne ne doit toucher l’homme en jaune. C’est une règle que beaucoup de footballeurs connaissent, pourtant certains rechignent toujours à l’accepter. En témoigne la colère du gardien égyptien Mohamed El-Shenawy. Le joueur d’Al-Ahly a écopé de quatre matchs de suspension ainsi qu’une amende de 50 000 livres égyptiennes (l’équivalent de 800 euros) pour s’en être pris physiquement à l’arbitre.

Une action litigieuse

Mardi, la rencontre du championnat égyptien entre Al-Ahly et le Ceramica Cleopatra FC (1-1) venait d’être sifflée, mais le tonton de 37 piges n’avait vraisemblablement pas digéré une main non sifflée dans la surface adverse en fin de match. À tel point qu’il a tenté de choper la nuque de l’officiel, malgré la protection d’une dizaine d’agents de sécurité.

Le portier des Pharaons va manquer les prochaines rencontres de son championnat contre les sept meilleures équipes du pays. Ce dérapage aura beau affecter son équipe en fin de saison, il y a peu de chances que sa place en sélection nationale soit remise en question.

Une situation lunaire.

Malgré l’interruption de la rencontre, Palmeiras réduit Al-Ahly au silence

AR

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