Strasbourg réagit aux conditions de déplacement difficiles à Mayence

Une soirée à rapidement oublier. Alors que les joueurs de Strasbourg sont passés à côté de leur quart de finale aller de Ligue Conférence contre Mayence (défaite 2-0) ce jeudi, certains supporters du club alsacien ont vécu un déplacement plus périlleux que prévu en Allemagne. Des cars qui contenaient une centaine de fans se sont retrouvés bloqués pendant plusieurs heures par la police allemande, afin de procéder à des fouilles très poussées.

« Un contexte difficile »

Le club a réagi à la situation dans un communiqué publié jeudi soir : « Le Racing Club de Strasbourg Alsace déplore les conditions dans lesquelles nombre de ses supporters ont été contrôlés ce jeudi après-midi sur la route de Mayence. Ces contrôles, d’une durée exceptionnellement longue, ont considérablement perturbé l’arrivée d’une partie des 2 300 Strasbourgeois venus encourager leur équipe à l’occasion de ce quart de finale européen. »

Déplacement à Mayence : le Racing déplore les conditions de contrôle subies par ses supporters. Le communiqué 👉 https://t.co/rigFCg0LJp pic.twitter.com/mVYPhUBqH2 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 9, 2026

« Par ailleurs, les équipes du club déjà sur place à Mayence ont œuvré pour organiser une marche du millier de supporters déjà présents en ville vers le stade, malgré ce contexte difficile. Le Racing tient à remercier l’ensemble de ses supporters pour leur patience et leur calme. À un moment aussi marquant de l’histoire du club, il est d’autant plus dommage qu’ils aient vu leur déplacement perturbé de la sorte », lit-on par la suite.

Au moins, Emmanuel Emegha peut être certain que Strasbourg ne se trouve pas en Allemagne.

Revivez Mayence - Strasbourg (2-0)