Le championnat espagnol bientôt au Maroc ?

Le football espagnol qui s’invite bientôt au Maroc ? C’est une possibilité évoquée par Javier Tebas, le président de la Ligue nationale de football professionnel en Espagne, dans une interview diffusée par l’agence de presse marocaine MAP ce jeudi. « Compte tenu du nombre de supporters qui suivent le championnat espagnol au Maroc, je pense qu’il serait plus facile de jouer au Maroc, notamment parce que les contraintes logistiques liées aux déplacements sont minimes. Nous pourrions aussi envisager un match dans le nouveau stade de Casablanca », annonce le patron de la Liga.

🚨 Javier Tebas está dispuesto a llevar partidos de La Liga a Marruecos 🇲🇦‼️ Incluso podría llevar un par de partidos al nuevo estadio de Casablanca (cuando termine) "Es un gran país futbolero, en temas logísticos sería muy fácil por la cercanía" 🤝🇪🇸pic.twitter.com/J9HwiXx13d — Futbol Marroqui 212 (@FutbolMarroqui) April 9, 2026

Un projet de délocalisation relancé

Javier Tebas semble toujours aussi déterminé à organiser certaines rencontres du championnat espagnol à l’étranger. En octobre dernier, la Liga était contrainte d’annuler la délocalisation du match Villarreal-FC Barcelone prévue à Miami, en raison des contestations de nombreux clubs.

Au-delà de la proximité géographique, le dirigeant ibérique mise sur les relations historiques entre les deux pays pour mieux faire passer ce projet : « Il y a toujours eu des liens forts, une grande proximité et une bonne entente entre l’Espagne et le Maroc dans le domaine du sport, en particulier du football. »

Le trio Rodri – De Jong – Rabiot risque d’exploser de rage.

Sera-t-il un jour possible de jouer au football sur la Lune ?