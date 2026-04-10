S’abonner au mag
  • Espagne
  • Real Madrid

Le Real Madrid dénonce une fake news

SW
2 Réactions
Le Real Madrid dénonce une fake news

Alerte info : ça chouine encore en Espagne. Alors que la Cadena Ser a balancé dans l’émission El Larguero qu’un gros changement se tramait à la direction sportive du Real Madrid, le club merengue a retroussé ses manches pour dézinguer cette nouvelle à travers un communiqué bien épicé : « Le Real Madrid C. F. communique que l’information diffusée par l’émission El Larguero de la Cadena Ser la nuit dernière, selon laquelle notre club envisagerait d’intégrer un directeur sportif dans sa structure, est totalement fausse. »

Une satisfaction réitérée

Malgré une saison qui a de quoi faire pâlir une Casa Blanca en quête d’éclat, l’institution madrilène a tenu à rappeler qu’on parlait tout de même du grand Real (un coup d’autocongratulation, tiens-donc). « Le Real Madrid apprécie de manière exceptionnelle le travail accompli par la direction sportive du club, qui nous a permis de vivre l’une des périodes les plus fructueuses de notre histoire, marquée par la conquête de nombreux titres, dont 6 Coupes d’Europe en dix ans », peut-on lire dans le message paru ce vendredi matin.

C’était juste en cas de trou de mémoire, hein.

Álvaro Arbeloa a toujours foi en Eduardo Camavinga

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.