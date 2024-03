La Ligue 1 va changer de trophée

C’est pas trop tôt.

Depuis 2007, le capitaine de l’équipe championne de France a le plaisir de soulever Hexagoal pour sanctifier le titre. En mai 2024, le PSG – ou plutôt le futur champion – sera l’ultime récipiendaire de ce trophée. Le Parisien révèle ce mercredi qu’en plus de changer d’identité visuelle et de sponsor à partir de l’année prochaine, la Ligue 1 va s’offrir une nouvelle coupe pour récompenser son vainqueur. « On ne pouvait pas changer le logo et ne pas changer le trophée. Le trophée de la Ligue 1 vit sa dernière saison », a confirmé auprès du quotidien Jérôme Cazadieu, le directeur senior marketing et éditorial de LFP Media.

Malheureusement, il faudra patienter un peu avant de voir la nouvelle œuvre d’art que recevront les champions de France de Ligue 1 McDonald’s (peut-être un Happy Meal géant ?). « C’est un travail qui sera signifié en temps et en heure », a indiqué Cazadieu. Le PSG aura donc posé ses mains neuf fois, bientôt dix, sur Hexagoal, qui est également passé à deux reprises par les paumes lyonnaises et lilloises, ainsi que par celles de Bordeaux, Marseille, Montpellier et Monaco. Signé du sculpteur franco-argentin Pablo Reinoso, également l’artiste derrière la défunte Coupe de la Ligue, Hexagoal aura donc vécu quasiment 20 ans.

Nouvelle coupe pour une nouvelle vie.

