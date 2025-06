Ousmane Dembélé : « Je prends beaucoup de plaisir à jouer en tant que numéro 9 »

Nouveau taff pour une nouvelle vie.

Dans un long entretien accordé à France Football, Ousmane Dembélé est revenu sur la saison assez exceptionnelle qu’il a vécu avec le Paris Saint-Germain, sa deuxième au club. Étincelant individuellement, Dembélé s’est surtout transformé en leader d’un collectif extrêmement bien huilé et récompensé d’un succès en Ligue des champions. Après avoir un peu botté en touche sur les questions relatives au Ballon d’or, l’attaquant s’est ainsi attardé sur son repositionnement dans l’axe offensif. Une facette loin de lui déplaire : « Je prends beaucoup de plaisir à jouer en tant que numéro 9, a-t-il posé. Il y a des matchs où j’ai joué en pur 9, dans le dos du défenseur, où tout ce qui m’importait, c’était de me retrouver devant le but. Il y a aussi eu énormément de matchs, surtout ces deux derniers mois, où j’ai joué comme 9 qui décroche au milieu pour créer le surnombre. J’aime beaucoup les deux rôles, je peux alterner. »

La faim devant le but

Une confiance dans la finition assez impressionnante, pour un joueur que l’on a longtemps décrit comme maladroit. « Les efforts ne sont pas les mêmes qu’au poste d’ailier. Quand tu arrives devant le but, tu es un peu plus frais. Parfois, tu n’as plus qu’à finir, mettre un but en tap-in comme on dit, et j’aime beaucoup ! », a ajouté l’intéressé, qui a désormais « encore plus faim » quand il s’agit de pousser le cuir au fond : « Depuis le début de la saison, comme je le dis avant chaque match à mon entourage, j’annonce : « Aujourd’hui, je vais marquer trois buts. » Après, je vais peut-être en marquer un, deux ou zéro. Mais, à chaque match désormais, je me dis qu’il faut que je marque trois buts. Et si c’est un ou deux, c’est bien aussi ! » Cette saison, Ousmane Dembélé a inscrit 33 buts en 49 matchs, toutes compétitions confondues.

Il en avait marqué six, à son arrivée à Paris.

