Vite, les vacances.

La décision de François Letexier de ne pas expulser Lucas Stassin dimanche lors du derby entre Saint-Étienne et Lyon a créé quelques remous. Et c’est un euphémisme. Antoine Kombouaré a réagi ce lundi en conférence de presse, à la veille du match en retard des Canaris face au Paris Saint-Germain. Le coach nantais n’a pas fait de langue de bois, comme souvent.

« De temps en temps, c’est comme les joueurs, il faut se reposer »

« J’ai un grand souvenir de ce monsieur, c’est pour ça que je suis toujours attentif aux matchs qu’il arbitre, a-t-il taclé. Je me souviens d’un match à Nice, c’était catastrophique. (…) Cette saison, il y a le Classico : Amine Harit fait la faute, carton rouge. Il explique que l’important, c’est l’intégrité physique des joueurs. Après, vous voyez l’état dans lequel se retrouve Donnarumma après le pied de Singo. Il est défiguré. Et hier (dimanche), Tolisso sort sur civière. »

« Les conséquences sont graves pour Le Havre, pour nous, car Saint-Étienne se retrouve avec deux points de plus », poursuit Kombouaré, dont l’équipe ne compte plus que trois points d’avance sur les Verts. Le Kanak estime que François Letexier devrait prendre du recul suite à sa prestation : « Dans la semaine, M. Letexier a quand même arbitré le Real Madrid contre Arsenal. De temps en temps, c’est comme les joueurs, il faut se reposer. Dès fois, on peut être un peu fatigué. Ce n’est pas parce que tu es le meilleur arbitre, soi-disant, que tu dois enchaîner tous les matchs. C’est un homme comme tout le monde. »

Rome est une bonne destination de mise au vert, paraît-il.

