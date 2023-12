Les 10 meilleurs cadeaux de dernière minute pour Noël

1 – Les préservatifs du FC Nantes

Les supporters nantais n’ont pas vraiment de quoi grimper au rideau cette saison, avec un coach mis à la porte, une 13e place à la mi-saison et 19 buts inscrits en 17 rencontres, dont plus du quart marqué face à Lorient en septembre dernier. Ils peuvent cependant toujours se consoler avec une boutique qui regorge de produits dérivés originaux, comme ce lot de deux préservatifs « Avec toi », qui peut faire office de cadeau à petit prix à un copain ou une copine canari(e). Attention, il sera question d’être vif quand un nouveau stock de cette pièce unique sera mis en vente, car le premier lot s’est écoulé en quelques heures. Cela permet au moins de rappeler qu’il est important de sortir couvert, même quand ce n’est pas l’hiver.

2 – La trancheuse à jambon du Real Murcia

En octobre 2022 aux États-Unis, la cliente d’une épicerie italienne s’est brisé la cheville après avoir glissé… sur une tranche de jambon cru. Cette dame américaine avait même décidé de porter plainte en réclamant 50 000 dollars à Eataly, avec le soutien de son mari qui regrettait simplement que sa femme ne puisse plus faire l’amour comme avant ce malheureux accident. Cette triste histoire ne doit pas être une excuse pour ne pas vous ruer sur la magnifique trancheuse à jambon proposée par le Real Murcia, actuellement pensionnaire de troisième division espagnole. Miam !

3 – La barre de nourriture pour chien du VFB Stuttgart

Alors, on cherche encore la symbolique derrière ce cadeau, mais promis on y travaille. En tout cas, ce sera idéal pour faire plaisir à votre meilleur ami, alias votre fox-terrier. Le VFB Stuttgart vous propose, pour ce Noël, d’acheter une superbe barre de nourriture pour chien. Parce que c’est important de penser à tout le monde, même aux animaux de compagnie. Surtout aux animaux de compagnie. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez être certain que ça va lui plaire et que votre joli cadeau ne se retrouvera pas sur Le Bon Coin au lendemain de Noël.

4 – La poussette du Napoli

En souvenir de la saison taille patron que les Napolitains ont réalisé l’année passée, auréolée d’un Scudetto, 30 ans après le dernier, le SSC Napoli frappe fort avec cette poussette collector et devrait ravir les 35 millions de tifosis du club mythique du sud de l’Italie. Cette poussette va faire perdurer l’héritage au sein des familles expatriées qui vénèrent ce club, comme le petit bébé de leur vie. Les p’tits bambini, surnommés Kvaradona, auront fière allure en 2024, poussés par leurs tontons Armando au creux de la Botte.

5 – Le canard de bain du FC Copenhague

Depuis le début de la saison, Copenhague marche sur l’eau. Les Danois sont en huitièmes de finale de Ligue des champions et affronteront Manchester City. Ils sont aussi troisièmes de leur championnat et toujours dans la course au titre. Alors n’attendez plus. Offrez ce canard de bain, qui glissera sur l’eau comme la pression glisse sur Copenhague, à votre proche qui ne supporte que les outsiders et les petits Poucets, peu importe la compétition. Idéal pour son bain, une bataille navale ou tout simplement pour vivre en toute décontraction le premier week-end foot de l’année avec la Coupe de France et ses traditionnelles surprises.

6 – Le pistolet à eau de River Plate

L’arme fatale pour les hinchas de River Plate vient de sortir : le pistolet… à eau. Réputés pour être l’une des tribunes les plus bouillantes au monde, les 84 567 Millonarios qui garnissent le Monumental vont pouvoir s’armer et éteindre les adversaires qui s’enflamment dans leur antre avec ce gadget à eau, conçu spécialement pour Noël. Important de le rappeler, ce cadeau se prête à merveille à un Noël en Argentine, car là-bas, on le fête sous la chaleur.

7 – Le parfum d’Al-Ittihad

C’est formidable ce qu’on peut faire avec la technologie de nos jours. Mettre l’esprit de l’union en bouteille. C’est la promesse du parfum vendu sur le site d’Al-Ittihad (« l’union », en arabe, NDLR), le club de Karim Benzema et N’Golo Kanté, aux accents de bergamote et de patchouli, qui vous unira à toutes les autres personnes qui le portent. Une phrase de la promesse de vente va vous intéresser : « Le parfum est fort et persiste dans le temps, il vous accompagne de longues heures. » En gros, si vous voulez savoir quand quelqu’un que vous n’aimez pas approche, offrez-lui ce flacon.

8 – La sonnette de vélo de Wolfsburg

La COP 28 s’est terminée il y a peu, et une chose est sûre, on est dans la panade. Mais ne vous inquiétez pas, une solution existe pour sauver notre chère planète bleue : le vélo ! Et comme rien n’est plus important que la sécurité, Wolfsburg a pensé à tout. Sur son site, vous pourrez acheter une sonnette pour votre tante écolo qui se rend au travail en vélo électrique en longeant 4 voies, et qui hurle sur les voitures qui ne font pas attention à elle. Parce que rien n’est plus important que la sécurité.

9 – Les shooters de l’ASSE

Un beau remède contre l’effet « mon club historique végète en Ligue 2 » : le lot spécial de trois shooters aux couleurs des Verts proposé par l’AS Saint-Étienne. Une bonne idée pour se consoler entre ami(e)s après une défaite face à Quevilly-Rouen ou bien pour fêter une victoire comme il se doit, puisque l’ASSE a quand même bouclé son année par un succès à la maison contre Bastia. Qui c’est les plus forts ? Évidemment, c’est les verres.

10 – Le magazine des 20 ans de So Foot

Le mag des 20 ans de So Foot, c’est un peu l’indispensable pour se remémorer des sacrées épopées, des moments inoubliables et redécouvrir les belles histoires qui entourent le football. C’est aussi et surtout la promesse de moins s’ennuyer qu’au repas de Noël où les éternels débats se suivent et se ressemblent, année après année. Quoi de mieux que de retomber sur les mots doux de Booba pour Olivier Giroud ; se rappeler quelle combattante aura été Marinette Pichon ; se régaler du génie de Ronaldinho ou de celui de Zidane ; se demander si Adriano avait plus de talent que Ronaldo, le vrai ; et terminer par le Fergie Time, parce qu’il nous a tant fait vibrer. En plus, cette couleur dorée rend très bien au pied du sapin.

Offrez-vous un cadeau de Noël en fêtant notre anniversaire. https://t.co/zryzqCIW7Q — SO FOOT (@sofoot) December 20, 2023

La Cour de justice de l'UE ne s'oppose pas à la Superligue