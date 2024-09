Pronostic Stuttgart Sparta Prague : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Stuttgart marque ses premiers points face au Sparta Prague

Auteur d’une excellente saison l’an passé, Stuttgart a fini en 2e position derrière l’intouchable Bayer Leverkusen. À la faveur de cette place, le club allemand s’est assuré de participer à la Ligue des champions. Pour son entrée en lice, Stuttgart a été battu au Bernabéu par le champion d’Europe en titre, le Real Madrid (3-1). Lors de cette rencontre, le VfB a affiché un visage intéressant mas a manqué d’efficacité dans le dernier geste face à un excellent Courtois. En Bundesliga, les hommes de Sebastian Hoeness ont mal débuté avec un revers face à Fribourg. Depuis, Stuttgart a repris le dessus avec des nuls contre Wolfsbourg et Mayence pour des succès obtenus contre le Borussia Mönchengladbach et surtout contre Dortmund (5-1). Cet été, Guirassy a rejoint Dortmund. Pour lui succéder, Stuttgart a misé sur Demirović qui a déjà marqué 5 buts depuis son arrivée, et a conservé Undav (6 buts déjà pour lui dont 1 dans cette C1), Millot, Rouault ou Chabot.

En face, le Sparta Prague a remporté le championnat national au terme d’un mano a mano spectaculaire. Contrainte de disputer les tours préliminaires de la Ligue des champions, la formation tchèque a successivement battu les Shamrock Rovers, le FCSB, et Malmö. Pour ses débuts dans cette nouvelle version de cette C1, le Sparta a signé une très bonne opération en surclassant à domicile Salzbourg (3-0) avec notamment une réalisation de l’ancien joueur d’Ajaccio, Laci. Sur le plan national en revanche, le Sparta vient de perdre la tête du championnat en s’inclinant contre le Sigma Olomouc et se retrouve à 3 points du Slavia, son grand rival. À domicile, Stuttgart devrait se reprendre pour décrocher ses 3 premiers points face à une équipe à sa portée.

