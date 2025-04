L’OM va se mettre au vert à Rome

De Zerbi plus loco que Bielsa.

Envisagée par le staff marseillais ces derniers jours, la mise au vert des joueurs de l’OM pour cette fin de saison est confirmée. Et elle se déroulera près de Rome, précise le média Le Phocéen. Une initiative du trio Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia, afin de s’éloigner de la pression de la Commanderie et de préparer au mieux les quatre derniers matchs de championnat, décisifs dans la course à la Ligue des champions.

Si aucun site sportif n’avait été trouvé en France, les Pays-Bas avaient également été envisagés par la direction marseillaise, avant de se rabattre finalement sur Rome. Vainqueur de Montpellier samedi (5-1), l’OM s’est bien relancé dans sa quête d’une place en C1, après un début de printemps médiocre. Les quatre dernières affiches offriront les réceptions de Brest et Rennes, et deux déplacements à Lille et au Havre.

En cas d’échec, ce sont les joueurs qui seront verts.

