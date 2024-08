Brighton fonce sur un attaquant français

Rutter class.

L’ancien club coaché par Roberto De Zerbi a des envies de France pour son attaque. Selon Sky Sports, les Seagulls ont effet jeté leur dévolu sur Georginio Rutter pour renforcer leur ligne offensive. Auteur de six buts et quinze passes décisives l’an dernier en Championship avec son club actuel de Leeds, l’avant-centre formé à Rennes et passé par Hoffenheim aurait vu sa clause libératoire estimée à 47 millions d’euros être levée par Brighton. Le joueur aurait également accepté ce transfert.

Understand that Georginio #Rutter has now agreed to join Brighton with immediate effect ✔️

22 y/o versatile striker from Leeds, strongly wanted by @OfficialBHAFC bosses and Fabian Hürzeler. Verbal agreement is done now.

Details to be clarified today. Medical could… pic.twitter.com/9Q2mYwAKwt

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 15, 2024