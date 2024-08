De Zerbi : « Je savais avant de signer à l'OM que ce serait le bordel jusqu'à la fin août »

Le nouveau coach de l’OM passe à table.

Dans un long entretien accordé à L’Equipe, Roberto De Zerbi raconte son arrivée sur la Canebière et ses ambitions pour le club olympien. Sans surprise, le jeu est l’une de ses priorités : « On veut garder le ballon plus que l’adversaire. Commander le jeu, on peut le faire avec ou sans le ballon, mais c’est plus facile avec. Je veux chercher à avoir une équipe protagoniste sur le terrain. Je l’ai fait de partout, et j’ai surtout envie de le voir à Marseille. Je suis fier d’être l’entraîneur de l’OM, les joueurs aussi doivent l’être. Ça nous donne des responsabilités supplémentaires. »

Une révolution par le jeu qui va prendre plusieurs semaines, même si à Marseille peut-être encore plus qu’ailleurs, « le temps n’a pas de temps pour le temps » comme dirait Thierry Henry. « C’est difficile. Mais je savais avant de signer que ce serait le bordel jusqu’à la fin août. On n’a pas l’effectif au complet, mais on travaille sans excuse ni demander de délais, on doit être prêts tout de suite car c’est ce que demande un club comme l’OM. À la fin du mercato, on pourra être un peu plus précis sur nos objectifs. Mais le premier et le plus important, c’est de rendre fiers et heureux tous ceux qui suivent l’OM, du propriétaire à la marée de supporters. Les rendre fiers des joueurs et du coach qu’ils ont. On doit voir si on a tout de suite une équipe soudée, avec un cerveau et une âme. On travaille sur ça. Les attentes sont hautes mais on les accepte. Nous avons des joueurs forts, et je ne suis pas du genre à me cacher si je ne réussis pas ma mission. »

