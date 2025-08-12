Pas besoin de demander si Benjamin Šeško a vu le documentaire Becoming Zlatan, disponible sur Society +.

L’attaquant slovène débarque de Leipzig à Manchester United avec 85 millions d’euros sur l’étiquette et un modèle bien précis en tête. Le néo-Red Devil de 22 ans jure qu’il a grandi en se gavant de vidéos YouTube de… Zlatan Ibrahimović.

🚨🎙️ | Benjamin Šeško on Zlatan Ibrahimovic: "It is my DREAM to meet him one day, that would be great. He is my idol." pic.twitter.com/sJgz1pImtX — UtdDistrict (@UtdDistrict) August 11, 2025

Le style sans le caractère

« Il est mon modèle depuis que je suis petit , a confié le Slovène à la chaîne officielle de Manchester United. Je l’ai suivi, j’ai regardé toutes les vidéos YouTube que j’ai pu trouver, parce qu’il est tout simplement incroyable à mes yeux. » Sans pour autant copier le caractère grande gueule du Suédois, précisant qu’il n’a pas « le même caractère » que son idole.

La saison passée avec Leipzig, l’attaquant de 22 ans a signé la meilleure campagne de sa jeune carrière avec 21 buts en 45 matchs toutes compétitions confondues. Gabarit de déménageur, frappes de buffle et appuis souples : Šeško a tout pour rappeler l’ombre du Suédois sur la pelouse d’Old Trafford. Un homme qu’il rêve de rencontrer à l’avenir : « Si vous appréciez le football, alors tout fonctionne. Et je pense que c’est le plus important. C’est probablement aussi l’une des raisons pour lesquelles je l’aime tant. Peut-être qu’un jour, je pourrai le rencontrer, ce serait génial. C’est mon idole. »

Les (futurs) grands rêvent des grands.

United tient officiellement son nouveau numéro neuf, et il coûte 85 millions