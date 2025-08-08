Le jour où Mido a failli tuer Zlatan avec un paire de ciseaux

Spoiler : on sait pourquoi Zlatan s’est laissé pousser les cheveux.

Le documentaire Becoming Zlatan débarque ce vendredi sur Society+. Un film qui remonte aux années où Ibrahimović n’était pas encore Zlatan, mais déjà trop grand pour rentrer dans le moule.

Mido, l’apprenti coiffeur

Comme ce jour à Amsterdam, dans le vestiaire de l’Ajax en 2003. Les Néerlandais viennent de perdre contre le rival du PSV Eindhoven, et dans le vestiaire, la température monte d’un coup. Mido, 19 ans et déjà bouillant pour s’embrouiller avec n’importe qui, se prend le chou avec Zlatan, 20 ans et déjà persuadé que personne ne lui arrive à la cheville. L’Égyptien, en train de retirer le strap de sa cheville, chope la paire de ciseaux qu’il utilisait… avant de la lancer en direction de son coéquipier suédois.

La lame file dans l’air et passe à un cheveu de la tête d’Ibrahimović, qui a eu juste le temps de reculer. Dans le documentaire, Mido, retraité depuis 2013 après une pige à Barnsley, raconte la scène comme si c’était hier : « On était tous les deux en train de crier et, à un moment, je lui dis : “Ça suffit !” et je lui balance les ciseaux dessus. Dix minutes plus tard, j’allais à la douche, lui était dans le bain à remous, on se regarde et on éclate de rire. Je lui signale que j’ai failli le tuer et il répond : “Je sais.” »

Zlatan un jour, Zlatan toujours.

