Angers menacé par la DNCG

Attention, danger !

Dans un football français en crise à cause – encore et encore – des droits TV, tous les clubs redoutent le fameux passage devant la DNCG. Ce mardi, c’est Angers qui y est passé et la sentence est irrévocable. « Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation », a simplement fait savoir le gendarme financier, aussi lapidaire qu’impitoyable.

Passage sans encombre pour cinq clubs

En l’état, le SCO est simplement averti, mais il est évident que des sanctions pourraient rapidement suivre si la courbe ne remonte pas. D’après les informations d’Ouest-France, 14 millions d’euros de manque à gagner ont été remarqués la saison dernière au club en raison de perte d’exploitation. Le maintien en Ligue 1 a dû faire pousser un sacré ouf de soulagement dans les bureaux d’un club qui a déjà réduit son budget, sa masse salariale et s’interdit des transferts payants. Ça ne devrait donc pas changer dans les prochains mois.

De leurs côtés, le LOSC, l’OGC Nice et le FC Lorient, tout fraîchement promu, ne sont pas inquiétés pas la DNCG. En Ligue 2, c’est également passé pour le FC Annecy et l’USL Dunkerque, qui pourront donc jouer les trouble-fêtes dans l’antichambre une saison de plus.

À une semaine du passage, l’OL serre déjà les fesses.

Le meilleur et le pire centre de formation de France viennent de l’Ouest