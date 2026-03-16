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Un drone s'écrase avec le trophée au Brésil

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Un drone s'écrase avec le trophée du Goianão au Brésil

Mayday ! Les instances avaient vu les choses en grand dimanche pour la finale du championnat de l’Etat du Goiás, au centre du Brésil : un drone a été affrété pour présenter le trophée depuis les airs. Une belle idée sur le papier, mais moins sur le terrain. Quinze secondes après le décollage, le drone s’est lamentablement écrasé.

Tombé de plusieurs mètres de haut, le trophée a été abîmé, rapporte Globo. Plus de peur que de mal néanmoins : les réparations nécessaires ont été effectuées et la coupe était bien en un seul morceau au moment d’être soulevée par les joueurs du Goiás Esporte Club, sacrés face à l’Atlético Clube Goianiense grâce à leur victoire 2-0 à l’aller et leur nul 0-0 dimanche.

Grosse frayeurão.

La « momie » Breno Herculano marque avec un bandage WTF sur la bouche

QB

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