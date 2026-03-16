Après sa victoire électorale, Joan Laporta bombe le torse et joue l’ouverture

Avengers, démembrement ? Après sa nette victoire aux élections présidentielles du FC Barcelone (68,18% des suffrages exprimés), Joan Laporta a lâché un discours digne d’un méchant de Marvel. « Ce résultat est retentissant et nous donne une force telle qu’il nous rend inarrêtables. Personne ne pourra nous arrêter », rapporte le Mundo Deportivo.

Joan Laporta President Visca el Barça 💙❤️ pic.twitter.com/C6KNho26QC — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 16, 2026

Accompagné de son équipe, le sexagénaire s’est d’abord lancé dans d’interminables remerciements avant de réaffirmer ses ambitions. « Une candidature présentait une proposition conflictuelle, et à une très large majorité, les membres ont choisi une proposition qui nous permet de défendre ensemble le Barça contre tout et tous, explique le Thanos de Catalogne. C’est une reconnaissance du travail accompli et cela nous donne la force de continuer : achever le Camp Nou Spotify, le nouveau Palau, continuer à renforcer cette équipe, avec Flick sur le terrain et Deco dans les bureaux. »

Victor Font, nouveau bestie ?

S’il est le deuxième président ayant reçu le plus de voix de l’histoire du Barça, Joan Laporta a affiché une grande complicité avec sa victime des urnes, Victor Font, qui n’a même pas attendu la fin du dépouillement pour adresser ses félicitations à son adversaire. Les deux compères se sont fait un gros câlin en échangeant quelques douceurs.

En effet, Mundo Deportivo rapporte que le perdant du jour n’a pas hésité à lancer un « Vive le Barça et vive la Catalogne ! », ce à quoi son super copain a répondu « Bien dit » avec le sourire. Ah, et ils ont quand même parlé foot, s’encourageant pour la victoire en Ligue des champions. Le tout agrémenté d’une mise en scène qui donnerait presque des frissons (de gêne).

On peut leur donner des Oscars, à eux aussi ?

Joan Laporta largement réélu président du Barça