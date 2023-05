Jürgen Klopp suspendu deux matchs pour ses commentaires envers un arbitre

On est mieux assis en tribunes.

Le 6 novembre dernier, Jürgen Klopp faisait parler de lui en raison d’une dispute avec Paul Tierney, à l’issue de la victoire de Liverpool sur Tottenham (1-2). Après examen de ses propos, l’entraîneur allemand s’est ainsi vu infliger deux matchs de suspension et une amende de 75 000 livres sterling pour conduite inappropriée. Et bien qu’il se soit excusé, la fédération (FA), elle, n’a pas été clémente. Liverpool avait pourtant envoyé une lettre aux instances, remettant en question une série de décisions douteuses de Tierney à l’encontre des Reds durant la partie, et justifiant donc la colère de Klopp.

En réponse, la FA a publié la transcription de l’échange entre l’entraîneur et l’arbitre. Depuis, Howard Webb, le directeur national de l’arbitrage en Angleterre, a demandé que les audios de la VAR soient rendus publics, afin d’éviter toute polémique durant les matchs.

🗣 "I have no problems with any referees. Only you." 😡

Audio from Jurgen Klopp's confrontation with referee Paul Tierney after the game pic.twitter.com/jkcx4slwRk

— Football Daily (@footballdaily) December 19, 2021