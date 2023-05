Howard Webb veut rendre l’audio de la VAR public

Plus de son, plus d’images.

Encore plus contestées depuis l’intronisation du VAR, les décisions arbitrales sont au coeur des débats cette saison en Premier League, comme ailleurs. Une situation qu’entend changer Howard Webb, en améliorant la transparence des décisions. Pour ce faire, le DRN de l’arbitrage anglais (connu aussi pour avoir officier au plus haut niveau jusque 2014) souhaite que dès la saison prochaine, les discussions de la VAR soient ouvertes au public. Sur le plateau de Sky Sports, il a expliqué le choix de la FIFA de ne pas diffuser les audios pendant les matchs et considère qu’ils peuvent tout de même trouver une audience après les rencontres. Le référent des arbitres est déterminé à mettre en place ce nouveau système qui permettrait aux joueurs mais aussi aux spectateurs de mieux comprendre les décisions de l’assistance vidéo qu’il qualifie de « petit pas en avant ».

Evidemment, Clément Turpin ne cautionne pas.

« Idrissa Gueye a ouvert la boîte de Pandore »