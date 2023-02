Liverpool et Salah écœurent Tottenham

Buts : Kane (70e) pour les Spurs // Salah (11e et 40e) pour les Reds

Tottenham n’avait gagné aucun de ses neuf derniers matchs de Premier League contre Liverpool depuis octobre 2017. Cette mauvaise série face aux hommes de Klopp s’est encore allongée ce dimanche au Tottenham Hotspur Stadium (1-2). Une nouvelle claque qui empêche les Spurs de récupérer leur place sur le podium.

Le retour du pharaon

Núñez sera le premier à mettre Lloris à contribution. Sur un long ballon dans le dos de la défense londonienne, l’attaquant uruguayen envoie une sacoche sans se poser de questions, bien repoussée par le portier français (2e), qui disputait son 100e match consécutif de Premier League avec les Spurs. La bonne entame de jeu de Liverpool va rapidement s’avérer payante. À la suite d’un mouvement offensif qu’il a lui-même initié, Salah récupère le cuir dans la surface sur une passe de Núñez et tente sa chance. Sa frappe, petit filet droit, est imparable (0-1, 11e). Son troisième but de la semaine.

Les Londoniens vont tenter de réagir dans la foulée. Alisson loupe totalement sa sortie sur un centre de Harry Kane. Perišić devance le Brésilien, mais son coup de casque heurte le poteau (15e). Cinq minutes plus tard, Sessegnon est tout proche d’obtenir un penalty, victime d’une poussette commise par Alexander-Arnold. Au grand dam du public, l’arbitre ne bronche pas (19e). Une frustration avant un nouveau coup de massue, signé du Pharaon. Sur un dégagement d’Alisson, Dier se loupe et offre à Salah un boulevard pour aggraver la mise. L’Égyptien ajuste le dernier rempart adverse d’un magnifique lob (0-2, 40e).

Salah with the chip to make it TWO-NIL ??#TOTLIV pic.twitter.com/XbKv5YoQ6E — LiveScore (@livescore) November 6, 2022

Le calme avant la tempête

Au retour des vestiaires, Dier tente de se rattraper. Un corner parfaitement frappé par Kane lui offre la possibilité de réduire l’écart, mais sa tête est bien captée par Alisson. Le but des Reds est littéralement assiégé lors des premières minutes de ce deuxième acte. Sessegnon trouve Perišić aux six mètres, le Croate est tout près de faire trembler les filets, mais sa frappe en première intention de l’intérieur du pied vient s’écraser sur la transversale (49e). La chance semble avoir choisi son camp, alors que Liverpool se liquéfie. Après un quart d’heure de panique, Klopp et ses hommes sont parvenus à retrouver leurs esprits et à contenir les vagues adverses. Mais c’était compter sans l’intenable Kane.

À la suite d’un jeu à trois, Kulusevski, à peine entré en jeu, sert Kane qui croise sa frappe et trompe Alisson. Son 11e but cette saison relance totalement la rencontre (1-2, 70e). Malgré de nouvelles tentatives de l’international anglais et de Perišić, le réveil aura été trop tardif pour que les Londoniens ne rattrapent l’avance prise par Liverpool. Un succès libérateur pour les Reds puisqu’il s’agit de leur première victoire à l’extérieur en Premier League cette saison. Enfin.

Tottenham (3-5-2) : Lloris – Dier, Lenglet, Davies – Emerson (Doherty, 68e), Bentancur, Bissouma (Lucas, 88e), Højbjerg, Sessegnon – Perišić (Kulusevski, 68e), Kane . Entraîneur : Antonio Conte.

Liverpool (4-3-1-2) : Alisson – Alexander-Arnol, Konaté, Van Djik, Robertson – Fabinho, Alcántara, Elliott (Henderson, 73e) – Firmino (Jones, 73e) – Salah (Oxlade-Chamberlain, 91e), Núñez (Gómez, 86e). Entraîneur : Jürgen Klopp.