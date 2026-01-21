La statue de Cristiano Ronaldo brûlée à Madère

La scène a choqué jusqu’au Portugal continental. À Funchal, devant le musée CR7, la statue de Cristiano Ronaldo a été volontairement incendiée par un individu qui a versé un liquide inflammable avant d’y mettre le feu, le tout filmé et diffusé sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, l’auteur accompagne son geste d’un message inquiétant, parlant du « dernier avertissement de Dieu » avant d’enchaîner sur un breakdance improvisé.

Un symbole attaqué, une enquête en cours