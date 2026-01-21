- International
La statue de Cristiano Ronaldo brûlée à Madère
La scène a choqué jusqu’au Portugal continental. À Funchal, devant le musée CR7, la statue de Cristiano Ronaldo a été volontairement incendiée par un individu qui a versé un liquide inflammable avant d’y mettre le feu, le tout filmé et diffusé sur les réseaux sociaux.
Dans la vidéo, l’auteur accompagne son geste d’un message inquiétant, parlant du « dernier avertissement de Dieu » avant d’enchaîner sur un breakdance improvisé.
Un symbole attaqué, une enquête en cours
La police locale a rapidement identifié le suspect, déjà connu des autorités, et une enquête est en cours pour déterminer ses motivations exactes. Aucun lien avec le football ou l’actualité sportive de Ronaldo n’a été établi à ce stade. Même si les rapprochements récents du quintuple Ballon d’or avec Donald Trump ont suscité une certaine indignation chez certains Portugais, cette affaire reste marginale, mais révélatrice de la place toujours démesurée qu’occupe Cristiano Ronaldo.
Même à 40 ans, il est toujours en feu.
MH