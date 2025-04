Galatasaray retrouve la finale de la coupe, six ans après

Tout schuss vers le doublé !

Leader du championnat avec cinq points d’avance sur Fenerbahçe, Galatasaray disputera aussi la finale de la Coupe de Turquie. Les Lions ont déchiqueté Konyaspor mardi soir (1-5). Victor Osimhen leur a montré la voie en ouvrant le score (26e) et signe son 30e but de la saison. Dries Mertens a brillé en distillant trois passes décisives, et Lucas Torreira (42e), Roland Sallai (47e, 55e) et Yusuf Demir (90e+1) ont inscrit les autres buts du soir.

La réduction du score de Pedrinho, au moment où Galatasaray comptait déjà trois buts d’avance, n’a rien changé (53e). Galatasaray peut rêver de son premier doublé coupe-championnat depuis 2019. La bande de Przemysław Frankowski et Mario Lemina, tous les deux titulaires mardi, affrontera Trabzonspor ou Göztepe en finale le 15 mai.

Ils peuvent déjà réserver le bus pour la parade.

