L’ambitieux objectif d’Ansu Fati avec l’AS Monaco

Rayonnant depuis son retour sur les terrains, Ansu Fati retrouve des couleurs avec l’AS Monaco, avec 3 buts inscrits en 2 apparitions et seulement 72 minutes sur la pelouse, dont un doublé contre le FC Metz dimanche. Appartenant toujours au FC Barcelone, l’Espagnol de 22 ans est suivi de près par la presse catalane qui se réjouit du retour en grâce de son joyau. Mais Ansu Fati voit les choses en beaucoup plus grand. Selon le journal Sport, le Monégasque se serait fixé pour objectif d’atteindre les 20 buts cette saison.

Le nouveau « 9 » de l’ASM ?

Les buteurs, ce n’est pas ce qui manque dans la Principauté avec les présences de Folarin Balogun, Mika Biereth ou encore George Ilenikhena. Mais un buteur avec un aussi bon ratio que celui d’Ansu Fati pourrait être une nouvelle option pour Adi Hütter. À lui seul, l’Espagnol n’est devancé que d’un but par l’ensemble des trois autres attaquants réunis cette saison. Conditionné à jouer ailier gauche, le pur produit de la Masia est utilisé dans une position plus axiale, comme un bon vieux 9,5. De bon augure pour les nouveaux leaders du championnat.

Le dernier ailier de Ligue 1 repositionné dans l’axe a fini Ballon d’or, on dit ça, on dit rien.

