Quelques instants avant le coup d’envoi du choc entre le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid, le virage Auteuil a dévoilé un immense tifo de soutien à la Palestine. Les supporters parisiens y ont fait apparaître la basilique du Sacré-Cœur, avec en arrière-plan un drapeau palestinien déchiré et ensanglanté. Un drapeau libanais est également représenté à côté du message « Free Palestine ». Une banderole « La guerre sur le terrain mais la paix dans le monde » a aussi été déroulée.

Cette opération d’envergure intervient alors que l’équipe de France doit recevoir Israël le 14 novembre et que le conflit au Proche-Orient dure depuis maintenant plus d’un an. Le sort des civils palestiniens inquiète au plus haut point. L’ONG Human Rights Watch a justement « documenté l’utilisation par Israël de la punition collective et de la famine comme arme de guerre, qui sont des crimes de guerre ». Plus de 40 000 personnes sont mortes sur le territoire palestinien depuis octobre 2023 selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza.

