C1

J4

Résumé

Les notes de la soirée de C1 (0-0)

Par Adrien Hémard Dohain le Mercredi 06 Novembre à 23:45 Article modifié le Mercredi 06 Novembre à 23:42

Didier Deschamps n'a plus le choix : Pierre Lees-Melou doit découvrir Clairefontaine, et il ne sera pas le seul Brestois. Mais pas de quoi faire de l'ombre à Jules Koundé, qui a autant de flow dans son couloir droit que devant le buisson le plus célèbre de France. Même si le roi de Barcelone reste Robert.