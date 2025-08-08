S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Truro

Tiens donc, le prince William trompe Aston Villa avec un autre club

MBC
Tiens donc, le prince William trompe Aston Villa avec un autre club

Footix Ier.

Lors du quart de finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain en avril dernier, les Français avaient (re)découvert l’amour du Prince William pour Aston Villa. Une passion née au cours d’un match de FA Cup, en 2000, entre le club de Birmingham et Bolton. Toujours déçu par l’élimination face au PSG, le prince de Galles et duc de Cornouailles a décidé de laisser les ambitions européennes de Villa de côté, à l’instar de son pays avec le Brexit, pour commencer à soutenir un club de son comté au plus bas de l’échelon professionnel. 

Supporter royal

La saison dernière, Truro City est devenu un club pro pour la première fois de son histoire grâce à sa montée en National League, la cinquième division du football anglais. À la veille de son début de saison face à Wealdstone, le personnel de la famille royale a transmis les mots du Prince William à sa nouvelle équipe préférée dans une lettre pour le capitaine de l’équipe, Connor Riley-Lowe. «  Le Prince vous transmet ses félicitations pour cette promotion. Il vous adresse ses meilleurs vœux et vous souhaite bonne chance ».

S’il souhaite admirer de plus près les chandelles des joueurs de cinquième division, le prince de Galles pourra même se rendre au Truro City Stadium de 3600 places pendant la saison. Un stade davantage réputé pour son odeur de bière que pour son champagne princier en loge.

Et s’il s’ennuie à Truro, retour à Villa Park pour admirer le flow d’Evann Guessand.

Didier Quillot : « On veut démarrer la saison 2020-2021 le 22 août au plus tard  »

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le Ballon d'or peut-il échapper aux joueurs du PSG ?

Oui
Non
Fin Dans 1j
102
63

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine