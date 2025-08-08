Tiens donc, le prince William trompe Aston Villa avec un autre club

Footix Ier.

Lors du quart de finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain en avril dernier, les Français avaient (re)découvert l’amour du Prince William pour Aston Villa. Une passion née au cours d’un match de FA Cup, en 2000, entre le club de Birmingham et Bolton. Toujours déçu par l’élimination face au PSG, le prince de Galles et duc de Cornouailles a décidé de laisser les ambitions européennes de Villa de côté, à l’instar de son pays avec le Brexit, pour commencer à soutenir un club de son comté au plus bas de l’échelon professionnel.

Supporter royal

La saison dernière, Truro City est devenu un club pro pour la première fois de son histoire grâce à sa montée en National League, la cinquième division du football anglais. À la veille de son début de saison face à Wealdstone, le personnel de la famille royale a transmis les mots du Prince William à sa nouvelle équipe préférée dans une lettre pour le capitaine de l’équipe, Connor Riley-Lowe. « Le Prince vous transmet ses félicitations pour cette promotion. Il vous adresse ses meilleurs vœux et vous souhaite bonne chance ».

✍️ City skipper Connor Riley-Lowe has received a special good luck message on behalf of @KensingtonRoyal the Prince of Wales. 🤝 On behalf of Connor and the club, we thank His Royal Highness for his heartfelt message. ❤️🖤 #WeAreTheCity pic.twitter.com/RMA90Of6Qt — Truro (C)ity FC (@TCFC_Official) August 8, 2025

S’il souhaite admirer de plus près les chandelles des joueurs de cinquième division, le prince de Galles pourra même se rendre au Truro City Stadium de 3600 places pendant la saison. Un stade davantage réputé pour son odeur de bière que pour son champagne princier en loge.

Et s’il s’ennuie à Truro, retour à Villa Park pour admirer le flow d’Evann Guessand.

