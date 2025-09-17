Le Real Madrid établit un nouveau record en Ligue des champions

La fierté de Florentino.

En s’imposant face à l’Olympique de Marseille en Ligue des champions ce mardi soir grâce à deux penaltys, le Real Madrid s’est offert un tout nouveau record dans sa compétition phare. Le club madrilène est désormais l’équipe qui a obtenu le plus de penaltys dans l’histoire de la Ligue des champions avec 63 penaltys en 504 matchs. Les Merengues devancent le Bayern Munich, ayant obtenu 62 penaltys en 96 matchs de moins.

💥 Le Real Madrid bat le RECORD du nombre de pénaltys obtenus dans l'histoire de la Ligue des Champions oui, mais ATTENTION ! AU RATIO, IL EST MÊME DERRIÈRE !LE FC BARCELONE ! ➡️ Pénalty obtenu/match parmi les 5 clubs en ayant le PLUS OBTENU : Manchester City 0,267 Arsenal… pic.twitter.com/lCNG7pCqV9 — Météo Foot Maps Infos & Stats (@MeteoFootMaps) September 17, 2025

Et les Barcelonais dans tout ça ?

Jamais très loin de son ennemi madrilène (sauf en nombre de Ligue des champions), le FC Barcelone se place en troisième position avec 56 penaltys obtenus en 363 matchs de Ligue des champions. Pour vous consoler, chers Barcelonais, sachez que le Real Madrid est selon l’UEFA l’équipe qui a aussi concédé le plus de buts dans l’histoire de la compétition : 559 en 44 participations (là aussi un record).

Ça paye de mettre la pression sur les arbitres.

Mbappé et Salah plus forts que Dembélé et Yamal sur EA Sports FC