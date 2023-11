Mondial U17 : Les Bleuets font la passe de trois face aux Etats-Unis

Etats-Unis 0-3 France

Buts : Tincrès (45e+2 et 82e) et Meupiyou (86e) pour les Bleuets

Expulsion : Hall (90e+7) pour les USA

Reçus trois sur trois.

Dans une rencontre entre deux équipes déjà qualifiées et venues se disputer la première place du groupe avec leurs seconds couteaux (neuf changements pour les Bleuets par rapport à l’équipe qui avait battu la Corée), l’équipe de France a enchaîné un troisième succès face aux Américains (2-0). Un choc qui aura mis une mi-temps à décider de quel côté il allait basculer, chacun exposant quelques – maigres – arguments, les occasions n’étant pas nombreuses. Et puis, sur un débordement côté gauche de Mohamed-Amine Bouchenna, Joann Tincrès trouve l’ouverture dans un trou de souris (0-1, 45e+2).

Infranchissable depuis plusieurs mois, la bande de Jean-Luc Vannuchi n’a plus qu’à enchaîner une huitième rencontre de rang sans encaisser de but pour valider son succès, bien aidée notamment par le duel remporté par le dernier rempart Paul Argney devant Cruz Medina (57e). Le Monégasque Tincrès y va même de son doublé, portant son total à trois buts dans le tournoi (0-2, 82e), vite imité par le Nantais Bastien Meupiyou (0-3, 86e) pour donner plus d’ampleur au score après une longue intervention vidéo. Prochaine étape : le Sénégal, mercredi en huitièmes de finale.

En Roumanie à 11h pour les qualifications de l’Euro puis à Jakarta à 13h pour le Mondial : ils sont partout ces U17 !

Etats-Unis U17 (4-3-3) : Ferree – Harangi, Banks, Hawkins (Hall, 71e), Reid-Brown – Medina, Corcoran, Habroune (Rudisill, 60e) – Vazquez (Miller, 60e), Burton (Figueroa, 77e), Jamison (Berchimas, 60e). Sélectionneur : Gonzalo Segares.

France U17 (4-2-3-1) : Argney – Zague, Tchaptchet, Sanda (Meupiyou, 46e), Sangui – Sylla (Bouneb, 80e), Ferro – Issoufou, Diallo (Amougou, 63e), Bouchenna (Gomis, 80e) – Tincrès. Sélectionneur : Jean-Luc Vannuchi.

