La Finlande déverrouille l'Islande et l'Euro 2025

Islande 0-1 Finlande

But : Kosola (70e) pour les Finlandaises

Expulsion : Antonsdóttir (58e) côté islandaises

L’Euro 2025, c’est parti !

À Thoune, la Finlande a remporté le premier match de l’Euro 2025 contre l’Islande (0-1). Plus convaincantes et tranchantes, les Finlandaises prennent logiquement la tête du groupe A, en attendant Suisse-Norvège, et gagnent leur premier match dans un Euro depuis… 2009

La première confrontation entre les deux pays du grand nord en grande compétition s’est longtemps résumée à une grosse bataille du milieu de terrain. Le spectacle est venu des Finlandaises, en première période d’abord, avec une frappe de Ria Öling (8e), puis de l’autre côté, grâce à Sandra Jessen (39e). La partie s’est décantée en seconde période, après la sortie sur blessure de Glódis Viggósdóttir, la capitaine islandaise. La bande des -dóttir aurait pu ouvrir le score sur une longue touche, repoussée par Koivunen puis Koivisto pas loin de sa ligne (56e). Hildur Antonsdóttir a eu la bonne idée de recevoir deux cartons jaunes en six minutes, offrant une grosse demi-heure d’attaque-défense aux Finlandaises (58e).

D’une superbe frappe en lucarne du pied droit, Katariina Kosola est devenue à jamais la première buteuse de l’Euro 2025 (0-1, 70e). L’Islande a multiplié les longues touches de Sveindís Jane Jónsdóttir, mais sans succès. Les insulaires voient logiquement leurs chances de qualifications se réduire, et restent bloqués à une seule victoire de toute leur histoire à l’Euro.

Islande (4-3-3) : Runarsdóttir – Arnadóttir – Viggósdóttir (cap.) (Heidarsdóttir, 46e), Sigurdardóttir, Arnardóttir – Johannsdóttir, Vilhjamsdóttir (Tryggvadóttir, 84e), Antonsdóttir – Eiriksdóttir (Albertsdóttir, 54e), Jessen (Brynjarsdóttir, 62e), Jónsdóttir. Sélectionneur : Thorsteinn Halldorsson.

Finlande (4-4-2) : Koivunen – Koivisto (Lehtola, 78e), Kuikka, Nyström, Tynnilä – Kosola, Öling (Koivisto, 90e +5), Summanen (Roth, 90e +5), Siren – Sällström (Rantala, 78e), Franssi (Sevenius, 66e). Sélectionneur : Marko Saloranta.

